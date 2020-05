Soddisfatto nel trovare i Navigli sgombri, il sindaco di Milano Beppe Sala ha ringraziato i cittadini per aver rispettato le norme della Fase 2.

A seguito del video divenuto virale nella giornata del 7 maggio, in cui venivano mostrate decine di persone riversatesi nei Navigli di Milano con l’inizio della Fase 2, il sindaco Beppe Sala ha deciso di intervenire in prima persona al fine di risolvere la situazione. Dopo un accorato annuncio effettuato nella mattinata di venerdì, il primo cittadino si è infatti recato personalmente sui Navigli accompagnato dalla Polizia municipale, immortalando la zona della movida ora sgombra di persone e ringraziando i cittadini milanesi per aver ascoltato le sue parole: “Navigli ora, meglio. Grazie. E io mi prendo la responsabilità di fare di più sui controlli”.

Fase 2 a Milano, Navigli ora deserti

In queste ultime era infatti esplosa la polemica mediatica a seguito di un video pubblicato da La Repubblica in cui era possibile vedere numerose persone passeggiare tranquillamente nella zona dei Navigli e della Darsena senza rispettare la distanza di sicurezza e senza indossare i dispositivi di protezione individuale come le mascherine chirurgiche.

A questo proposito, nella mattinata dell’8 maggio il sindaco Beppe Sala aveva pubblicato un videomessaggio in cui rimproverava i suoi concittadini, dicendosi pronto a chiudere la zona del Navigli se scenari come quelli di giovedì sera si fossero presentati nuovamente: “O le cose cambiano oggi, o io domani come al solito sarò qui a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i Navigli e chiudo l’asporto“.