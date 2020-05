Quando iniziano i saldi estivi 2020? Finalmente si può rispondere al quesito: la Conferenza delle Regioni ha trovato la data giusta.

La richiesta di molti commercianti è stata accolta: i saldi estivi 2020 slittano di un mese. Quando iniziano? La data da cerchiare in rosso – a causa dell’emergenza Coronavirus – è quella di giorno 1 agosto 2020. Ad annunciarlo è la Conferenza delle Regioni che nella giornata di venerdì 8 maggio ha preso questa importante decisione. C’è grande attesa, in tal senso, per capire come risponderanno gli italiani: anche gli imprenditori del settore sono curiosi di capire quale sarà il post-pandemia per quanto concerne i propri affari economici. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ha annunciato quanto stabilito attraverso una nota stampa.

Saldi estivi 2020 al via dal 1 agosto

I saldi estivi 2020 inizieranno dal 1 agosto 2020. Come si legge in una nota della Conferenza delle Regioni: “La decisione nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenti misure”.

Il presidente Bonaccini, poi, ha scritto a tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome invitandoli a dare seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale.





Spostare di un mese i saldi, la cui data di inizio è solitamente fissata al 4 luglio, significa consentire ai negozi la commercializzazione in tempi non troppo ristretti di merci e prodotti relativi alla stagione in corso, ma anche a quella precedente permettendo la vendita dei prodotti rimasti in giacenza a causa dell’emergenza Coronavirus. Le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio indicano che in questi oltre due mesi di chiusura il solo commercio al dettaglio di abbigliamento ha perduto, per esempio in Toscana, quasi 500 milioni di euro.