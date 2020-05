Regione Lombardia ha comunicato il bilancio dei casi di coronavirus registratisi nella giornata di sabato 9 maggio 2020.

Gli amministratori locali hanno comunicato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato alla giornata di sabato 9 maggio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 502 casi positivi e 85 decessi.

Coronavirus in Lombardia: bilancio del 9 maggio

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto le 81.225 unità mentre le vittime sono in totale 14.924. Quanto invece agli attualmente infetti, 5.535 sono ricoverati, 24.397 sono in isolamento domiciliare e 330 si trovano intubati nei reparti di terapia intensiva. Da sottolineare il dato relativo a questo reparto che nella giornata attuale ha visto la liberazione di 70 posti. Soltanto un mese prima quelli occupati erano quasi mille in più.

I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 477.765 di cui 11.478 nella giornata attuale. Il numero relativo ai contagi si conferma positivo e in linea con quello dei giorni precedenti, anche se è ancora presto per fare un bilancio di quelli verificatisi nella Fase 2 essendo trascorsi soltanto sei giorni.

Quanto al dato territoriale, la provincia più colpita rimane quella di Milano che conta 21.272 casi positivi (+178), seguita da quella di Brescia che ne ha 13.506 (+46) e di Bergamo con 11.717 (+46). Qui i numeri relativi alle altre province in ordine alfabetico e con tra parentesi il relativo incremento giornaliero: