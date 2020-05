Coronavirus, in Regione Piemonte i tamponi adesso potranno essere prescritti dal medico di base che deciderà autonomamente.

Coronavirus, svolta sui tamponi in Regione Piemonte. Una delle zone più colpite dal Covid-19 – con i numeri che continuano a crescere contrariamente al trend nazionale – ha stabilito una politica diversa rispetto alle scorse settimane: adesso i test (tamponi) potranno essere prescritti direttamente dal medico di base. Sarà così il ‘dottore di famiglia’ a stabilire se strettamente necessario il tampone per il paziente in cura. Che fosse necessario un drastico cambio di rotta lo aveva chiarito subito l’ex ministro della Salute Ferruccio Fazio, nominato dal presidente Alberto Cirio a capo della task force incaricata di traghettare il Piemonte verso una nuova normalità che probabilmente dovrà fare i conti con una recrudescenza dei contagi.

Coronavirus, tamponi in Piemonte

Ora si cambia. E la crisi sanitaria che si sta registrando in Regione Piemonte diventa l’occasione per avviare una completa riorganizzazione della rete di medicina territoriale. “A oggi il 24% dei circa 4000 medici di medicina generale del Piemonte lavora da solo. È un modello poco funzionale”, sottolinea Fazio.

E si lavora a una riforma che poggia sui pilastri della sicurezza per medico e paziente, sull’implementazione del personale di studio e infermieristico e sulla medicina di gruppo, secondo il modello delle Case della salute.





Per innalzare dal 30 al 40% il tetto imposto oggi alla medicina di gruppo e dal 34 al 60% quello della medicina di rete e per incrementare il personale la Regione si è impegnata a stanziare 15 milioni l’anno. E anche altre Regioni stanno iniziando a dare maggiore responsabilità al medico di famiglia come, per esempio, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna.