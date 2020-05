Con l'inizio della Fase 2 numerosi cittadini di ritorno in Campania hanno subito controlli sanitari che hanno fatto emergere 42 positivi al Covid.

Sono ben 42 i cittadini di rientro in Campania risultati positivi al coronavirus a seguito dei test rapidi effettuati dalle forze dell’ordine nei punti d’ingresso nevralgici della regione. Lo comunica l’Unità di crisi regionale campana, che nella giornata dell’8 maggio ha annunciato lo svolgimento di 3.179 analisi su altrettanti viaggiatori provenienti da altre regioni d’Italia. Complessivamente, i rientri in Campania avvenuti a partire dal 4 maggio sono stati 15.050.



Fase 2, i test su chi rientra in Campania

Stando a quanto riportato dalle autorità regionali, i controlli sono stati effettuati presso i punti di maggior afflusso di viaggiatori come le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, i terminal degli autobus a lunga percorrenza e l’aeroporto di Napoli Capodichino, registrando sia i 3.139 cittadini campani tornati in regione con mezzi propri sia i 40 giunti invece a bordo di un’auto a noleggio.

Di questi, 48 persone presentavano una temperatura corporea superiore ai 37,5° C, mentre sulla base di ulteriori valutazioni mediche ben 1.096 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido, rilevando la presenza di 42 persone positive al Covid-19. Sono stati invece 47 i tamponi faringei effettuati che hanno fatto emergere la presenza di una sola persona positiva al coronavirus.





A livello complessivo, a partire dall’inizio della Fase 2 il 4 maggio dei 15.050 viaggiatori di ritorno in Campania 150 presentavano sintomi febbrili. Allo stesso tempo sono stati 3235 i test rapidi effettuati, dei quali 110 risultati in seguito positivi. I tamponi faringei effettuati sono stati invece 121 di cui 2 risultati positivi. Secondo quanto previsto dall’ordinanza regionale numero 41 inoltre, tutti coloro che sono rientrati in Campania sono stati posti in isolamento domiciliare.