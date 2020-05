Un commerciante uccide la moglie con un coltello davanti ai figli: è successo a Milanzo, in provincia di Brescia. A dare l'allarme è stato sindaco.

Con un coltello uccide la moglie davanti ai tre figli: è successo a Milzano, in provincia di Brescia, nella serata di venerdì 8 maggio. Poi è andato in strada e ha confessato al sindaco l’accaduto. È stato lui il primo a dare l’allarme. L’omicidio pare sia avvenuto al termine di una violenta lite con la donna.

Uccide la moglie davanti ai figli a Brescia

Una donna di origini romene, ma cresciuta nel nostro Paese, è stata uccisa dal marito, un commerciante italiano di circa 40 anni. L’uomo ha ucciso la moglie colpendola con un coltello. Dalle prime informazioni rese note, sembrerebbe che la donna sia stata uccisa con una coltellata netta alla gola.

L’omicidio è avvenuto davanti ai figli, di 15, 8 e 2 anni. L’assassino poi è uscito in strada. Il sindaco del paese stava passando in strada nella serata di venerdì 8 maggio quando ha sentito le urla provenire dalla casa del commerciante bresciano.

La figlia maggiore era uscita in strada, sporca di sangue, per chiedere aiuta. Il primo cittadino del paese in provincia di Brescia, uno dei comuni più colpiti dal coronavirus, entrando in casa della famiglia ha scoperto l’accaduto e ha chiamato i soccorsi. È stato lui il primo a dare l’allarme.





L’autore del delitto ha confessato e si è poi consegnato alle forze dell’ordine, che indagano sul movente che ha spinto l’uomo a compiere il folle gesto. Per il momento non è chiaro il motivo dell’efferato omicidio, ma sembrerebbe sia avvenuto al culmine di una violenta lite tra i coniugi. Ancora non sono chiari quali fossero i rapporti tra la coppia.