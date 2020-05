Primo weekend della fase 2 è boom di autocertificazioni, ma attenzione a ciò che si può e non si può fare.

Per alcuni l’ultimo weekend libero da autocertificazioni era stato quello del 7-8 marzo, per altri il lockdown era già attivo da qualche settimana. Due mesi in cui molte cose sono cambiate: la nostra consapevolezza nei confronti di una malattia, il nostro rapporto con l’essere e sentirci italiani e soprattutto il nostro modo di vivere. Siamo stati in casa per tanti giorni e ora la voglia di tornare alla normalità è molto forte. C’è il sole, la primavera, la voglia di rivedere i nostri cari, o congiunti se preferite, e poi c’è quel pizzico di naturale paura nel dover riaffrontare il mondo vero, quello in cui ogni altra persona potrebbe essere un potenziale pericolo. É in questo clima caldo che in settimana abbiamo visto e commentato le immagini dei Navigli a Milano, così come quelle di tante altre zone d’Italia dove si sono creati degli assembramenti.

Ora è tempo di affrontare il primo weekend della fase 2, e molti sono coloro che hanno scaricato la propria autocertificazione, documento ancora necessario per gli spostamenti. Clicca qui per scaricare l’autocertificazione.



Fase 2: è boom di autocertificazioni

C’è chi andrà a trovare i propri congiunti e chi ne approfitterà per fare sport all’aperto, ma attenzione perchè non è ancora consentito muoversi liberamente. Gli spostamenti restano consentiti solo per comprovate esigenze (tra cui la visita ai congiunti), motivi di salute o di lavoro. Tutto il resto potrebbe portare ad una sanzione, anche molto salata.





Per chi si muove in auto ricordiamo che non è possibile utilizzarla per andare a fare una gita fuori porta, andare nelle seconde case o uscire dalla propria regione senza motivo. Il sito del ministero della Salute, nell’apposita sezione domande e risposte, offre tutti i chiarimenti in merito agli spostamenti.