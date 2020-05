Multati i genitori di un gruppo di adolescenti di Falconara che avevano organizzato un pic nic nel parco.

I controlli messi in atto dalle forze dell’ordine stanno evidenziando che spesso a non rispettare le regole di distanziamento sociale e divieto di assembramento sono i più giovani. Ecco che secondo i dati della polizia locale di Falconara nei primi giorni della fase 2 sarebbero stati sanzionati cinque minorenni e due ventenni. A questi si aggiunge un gruppo di tre adolescenti, di età. compresa tra i 13 e i 14 anni, sorpresi nel parco Kennedy di Falconara mentre erano intenti a fare un pic nic. Patatine e bibite da consumare tutti insieme intorno allo stesso tavolo di ridotte dimensioni. Una scena che, come riportato dal Corriere Adriatico, non è affatto piaciuta alle forze dell’ordine che hanno provveduto a multare i genitori dei ragazzi.

Pic nic nel parco: multati i genitori

Le sanzioni, di 400 euro ciascuna, sono state emanate nei confronti dei genitori dei ragazzi in quanto questi non hanno vigilato sulla condotta dei loro figli, che tra l’altro avrebbero dovuto essere accompagnati data l’età. I minori erano a strettissimo contatto tra loro e non mantenevano la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, si servivano tutti e tre dall’unico sacchetto di patatine, non avevano le mascherine e il loro comportamento non rientrava in nessuna delle deroghe previste dalla normativa, tantomeno l’attività motoria”. Queste le motivazioni esposte dalla Polizia Municipale.

Quanto avvenuto a Falconara non è purtroppo un caso isolato.

In praticamente tutta Italia si registrano casi di comportamento scorretto da parte dei molti, troppi, cittadini che hanno inteso l’avvio della fase 2 come un vero e proprio liberi tutti.