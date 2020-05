La Protezione Civile ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus al 10 maggio, che giunge a 219.070 contagi 165 morti in più.

Come di consueto anche nella serata del 10 maggio le autorità della Protezione Civile hanno comunicato il nuovo bilancio dei contagi in merito all’emergenza coronavirus. I dati delle ultime 24 ore mostrano un ulteriore e significativo decremento rispetto alla giornata di ieri con 219.070 contagi totali in tutta Italia dall’inizio della pandemia, a cui si aggiungono 165 morti in più.