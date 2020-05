Coronavirus a Tramonti, in provincia di Amalfi: cena tra amici mandata 'in onda' in diretta social. A casa arrivano i carabinieri: multati.

Coronavirus a Tramonti, in provincia di Amalfi: una cena tra amici viene ‘in onda’ in diretta social. Ma alla porta arriva una sorpresa poco gradita ai commensali: i carabinieri. Come riportato da Ottopagine cinque persone sono state multate, dovranno pagare una multa di 280 euro ciascuno. Nell’abitazione sono arrivati i carabinieri della compagnia di Amalfi, in seguito ad una segnalazione. Tra gli ospiti persone giunte da altri comuni salernitani. Una serie di violazioni delle prescrizioni governative: oltre agli assembramenti – con l’aggravante di essere in un luogo chiuso – i commensali erano senza mascherine e venivano tutti da zone diverse dell’area salernitana.



E si sono trovati alla porta di casa una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Amalfi.





Richieste di documenti di rito e quando i militari hanno constatato dalle patenti e dalle carte d’identità che tra la cinquina di ospiti alla “cenetta Fase 2” due persone che arrivavano dall’agro nocerino sarnese e un’altra da Maiori, Ora tutti e cinque dovranno pagare una multa di 280 euro ciascuna per inosservanza delle norme di prevenzione del Coronavirus. Una bravata costata cara…