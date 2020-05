Il primo weekend della fase 2 ha costretto le forze dell'ordine agli straordinari: pioggie di multe in tutta Italia, a Napoli 6 denunce.

Il primo weekend della fase 2 fa registrare un numero elevato di multe a Napoli: tantissime le sanzioni amministrative emesse dalle forze dell’ordine nei confronti di quei soggetti che non hanno rispettato le disposizioni governative sancite dal Dpcm del 26 aprile. La ‘palma d’oro’ delle sanzioni amministrative per il primo weekend della fase 2 da Coronavirus va alla città di Napoli: come comunicato dalle forze dell’ordine partenopee, infatti, nell’ultimo fine settimana sono stati emessi ben 126 verbali con 6 denunce. La prefettura di Napoli ha riportato come nella giornata di sabato 9 maggio sono state 8.587 le persone sottoposte a controlli da forze di polizia e polizie municipali nell’area metropolitana di Napoli.

Fase 2, multe a Napoli nel weekend

Di queste 123 sono state multate e 6 sono state denunciate per non aver rispettato le disposizioni di contenimento del Coronavirus. Inoltre, per quanto concerne le attività commerciali, le forze dell’ordine di Napoli solo nella giornata di sabato 9 maggio hanno verificato 1.164 esercizi commerciali: in questo caso sono state ben 6 le sanzioni nei confronti dei titolari.





Nella giornata di domenica 10 maggio, invece, la Prefettura di Napoli ha comunicato di aver messo in campo un elevato numero di forze dell’ordine: 730 unità della polizia di Stato, 1.190 dell’Arma dei carabinieri e 282 della Guardia di Finanza, oltre a 886 unità delle polizie municipali dell’area metropolitana di Napoli. Non va di certo meglio a Como dove la Prefettura ha comunicato che, nel corso dell’intera prima settimana di fase 2 (dal 2 al 8 maggio), sono state comminate: 208 sanzioni su oltre 20.000 soggetti posti a controllo. 40 di questi sono stati anche denunciati per comportamenti più gravi.