Una gru ha tranciato una linea elettrica dell'alta tensione durante una manovra di rotazione.

Incidente al cantiere del nuovo pote di Genova, dove una autogru ha tranciato una linea elettrica dell’alta tensione durante una manovra di rotazione.

Incidente al cantiere del nuovo ponte

Attorno alle ore 21 di sabato 9 maggio una autogru ha tranciato una linea elettrica dell’alta tensione nel corso di una manovra di rotazione. L’incidente, come reso noto dalla struttura commissariale, ha avuto luogo nella parte di levante del cantiere.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco e gli enti di vigilanza per effettuare tutti i rilievi del caso. In base a quanto riferito dai vigili del fuoco, inoltre, l’incidente ha provocato una violenta fiammata e un boato. I tecnici di Terna, all’opera per la messa in sicurezza, concluderanno i lavori nel corso della mattinata, con via Fillak che resterà chiusa fino alla conclusione dei lavori.

L’autista del mezzo è illeso e non si sono fortunatamente registrati feriti. In seguito all’incidente si è verificato un black out nella zona e un calo di tensione anche in altri quartieri, da Sestri Ponente a Quezzi, oltre ad un blocco temporaneo del cantiere. Nella zona è stato segnalato un forte boato che ha destato apprensione tra gli abitanti di Certosa del Campasso.





Dopo il crollo del ponte Morandi, avvenuto nell’agosto del 2018, l’infrastruttura è stata realizzata in meno di 2 anni. La scorsa settimana, inoltre, è stata celebrata la messa in quota dell’ultima campata e per l’occasione erano presenti il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli.