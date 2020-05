Tragedia a Fino Mornasco, provincia di Como, all'alba di lunedì 11 maggio 2020: è esplosa una villetta. Morto un ragazzo di 20 anni.

Tragedia a Fino Mornasco, provincia di Como, all’alba di lunedì 11 maggio 2020: è esplosa una villetta. Morto un ragazzo di 20 anni. L’esplosione, violentissima, ha risvegliato tutta la zona di Fino Mornasco intorno alle ore 6:10: a saltare in aria una villetta in via Liguria ad Andrate di Fino Mornasco. All’interno dell’abitazione – stando alle prime ricostruzioni delle cronache locali – si trovava almeno una persona che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Si tratta di un ragazzo di 20 anni rimasto vittima del terribile incidente di lunedì 11 maggio.

Como, esplode villetta: morto 20enne

Immediati i soccorsi che, però, hanno potuto far ben poco. L’esplosione della villetta in provincia di Como ha proiettato detriti per decine di metri anche lontano dall’abitazione. Come segnalato dalle tante testimonianze, nella giornata di lunedì 11 maggio il risveglio, nella frazione di Fino Mornasco, è stato caratterizzato da una serie di esplosioni, seguito da fumo nero che si alzava dalla casa, all’interno della quale il ragazzo di 20 anni chiamava aiuto.





Pochi attimi dopo la terribile deflagrazione che ha distrutto la villetta a schiera e gravemente danneggiato quelle adiacenti. Sul posto, in via Liguria al civico 41, sono presenti otto mezzi dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e agli equipaggi del 118. Per il ragazzo di 20 anni non c’è stato nulla da fare. Intanto, sulle cause dell’incendio ci sarebbero pochi dubbi da parte degli inquirenti: si tratterebbe di una fuga di gas che ha causato lo scoppio della villetta a schiera in Fino Mornasco.