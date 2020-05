Da Regione meno colpita in assoluto dal virus a quella che registra un picco solo nelle ultime 72 ore: lo strano caso del Molise.

Preoccupa il caso del Molise, regione meno colpita negli ultimi mesi dal coronavirus e che improvvisamente ha registrato un boom di contagi solo negli ultimi 3 giorni. La questura avrebbe ricondotto l’origine dell’epidemia ad un rito funebre svolto a Campobasso lo scorso 30 aprile.

Boom di Coronavirus in Molise: 65 in tre giorni

Il Molise in questi mesi di pandemia è riuscito a mantenere il suo status di regione quasi Coronavirus free, ma negli ultimi giorni è successo qualcosa che ha innescato una serie di contagi anche qui.

Dal 26 aprile al 7 maggio la piccola regione del Centro aveva registrato solo 9 casi, poi però il picco: 22 contagi l’8 maggio, 20 il 9 maggio e 23 il 10 maggio. Un totale di 65 nuovi casi in tre giorni.

L’origine dell’epidemia

All’origine di questa vertiginosa crescita ci sarebbe la partecipazione in massa ad un rito funebre a Campobasso, avvenuta lo scorso 3o aprile in una piccola comunità rom.

Non è mancata la reazione infuriata del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che precisa che in quella zona i controlli non spettavano ai vigili ma alla Polizia.

L’azienda sanitaria regionale parla di cluster “circoscritto”, ma la popolazione ora ha paura di possibili lockdown. E un esperto molisano che lavora a Berlino, Andrea Palladino, avverte: “Tamponi a tappeto in città, o si rischia di arrivare a mille casi prima di fine maggio“.





Paura e attesa

Nelle prossime ore il numero dei casi pottrebbe aumentare e ora la Regione dovrà valutare nuovi scenari anche in vista delle possibili riaperture del 18 maggio. Da quasi Covid-free, in un batter d’occhio il Molise potrebbe scalare la classifica delle regioni più colpite del mese di maggio in Italia.

Il governatore del Molise Donato Toma tuona: “Chi non ha rispettato le regole e chi non ha controllato si assuma le proprie responsabilità. Quanto accaduto è di una gravità inaudita, troppe persone non hanno rispettato le regole e troppe erano quelle che avrebbero dovuto controllare”.