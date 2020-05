Una donna di 49 anni ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla A19: sono in corso gli accertamenti per stabilire la sua dinamica.

Tragedia sulla A19 Palermo-Catania dove, all’altezza di Casteldaccia, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una donna di 49 anni. L’auto a bordo della quale si trovava insieme al marito è finita nella carreggiata opposta dopo aver impattato contro il guardail.

Incidente sulla A19

L’episodio ha avuto luogo nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio 2020. Per cause ancora in via di accertamento il conducente dell’auto ne avrebbe perso il controllo facendola finire nella carreggiata opposta rispetto a quella in cui stava viaggiando. Il forte impatto è stato letale per Maria Rita Elamo, la moglie dell’automobilista che viaggiava sul lato del passeggero.

Inutile infatti ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. Le ferite riportate dalla donna erano troppo gravi tanto da condurla al decesso sotto gli occhi del marito.

Anche quest’ultimo è rimasto ferito ma le sue condizioni non sono gravi e non destano preoccupazione. Presenti sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili ad accertare la dinamica dell’accaduto insieme ai tecnici dell’Anas.





Incidente a Trapani

Nella stessa notte si è verificato un altro tragico incidente sempre in Sicilia. Intorno alle 3 un’auto ha travolto un uomo di 53 anni in via Fardella a Trapani. Costui si trovava già a terra, forse a seguito di un malore, e non sarebbe stato visto dal conducente. Quest’ultimo ha chiamato immediatamente i soccorsi ma per il 53enne non c’è stato nulla da fare.