Tragedia in provincia di Caserta, dove un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale dopo essere caduto dal suo scooter. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per capire come si sia verificato il sinistro.

Incidente in provincia di Caserta

L’episodio ha avuto luogo nella giornata di domenica 10 maggio 2020 sulla Variante San Prisco-Santa Maria Capua Vetere. Antonio Pinto, questo il nome della vittima, si trovava a bordo del suo scooter probabilmente dopo essersi recato a fare una passeggiata pomeridiana, considerata attività motoria e quindi consentita dal decreto anti coronavirus.

Stava percorrendo l’ultimo tratto della strada che congiunge Santa Maria di Capua Vetere con Caserta in direzione nord quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del suo mezzo cadendo a terra. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe schiantato in una curva contro il guardrail. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare le sue gravi condizioni.

Secondo alcune fonti sarebbe morto pochi minuti dopo, mentre altri riportano di un ricovero all’ospedale di Caserta a cui è seguito il decesso.





Presenti sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Figlio unico, suo padre Aristide è il titolare di una palestra a Casapulla, suo paese di residenza. Prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus Antonio si era laureato e il prossimo novembre avrebbe compiuto 24 anni.