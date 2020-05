Salerno, un ragazzo di 15 anni cade dal balcone e muore nella serata di domenica 10 maggio: la tragedia in pieno centro

Tragedia a Salerno dove un ragazzo di 15 anni cade dal balcone e perde la vita. È successo nella serata di domenica 10 maggio in via Kennedy, una delle principali arterie della provincia sita in Regione Campania. La tragedia si è consumata poco dopo le 21 della sera. Per cause ancora da accertare, il ragazzo è caduto dal balcone della sua abitazione, sita al sesto piano. Sul posto i sanitari de “La Misericordia” i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto anche la polizia, che ha avviato le indagini ed effettuato i rilievi del caso.

Salerno, ragazzo cade dal balcone

La tragedia di Salerno con il ragazzo che cade dal balcone è al vaglio degli investigatori: non si sa ancora se possa essersi trattato di un gesto volontario oppure di una tragica fatalità; e sulla vicenda gli inquirenti mantengono la massima riservatezza.

Stando a quanto riportato dalle cronache locali e come ricostruito dai parenti della vittima, il tutto è accaduto in pochi istanti: il ragazzo di 15 anni era sul balcone della propria abitazione poi, improvvisamente, è precipitato al suolo, finendo oltre la balaustra per motivi ancora in corso d’accertamento.





A preoccupare gli inquirenti è la temporalità del gesto. Solo una settimana prima, giorno 29 aprile, un altro ragazzo di 16 anni, sempre a Salerno, ha perso la vita cadendo dal balcone. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e capire se i due gesti, in qualche modo, possano essere correlati o se si sia trattato solo di tragica fatalità.