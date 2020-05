Studentessa neo laureata, ostaggio in Kenya, giovane donna convertita all'Islam. I due volti di Silvia Romano.

Silvia Romano ha due volti, quello della giovane studentessa milanese e quello più attuale, dell’ostaggio liberato e convertito spontaneamente all’Islam. Ora lei si fa chiamare Aisha, in onore della sua rinnovata fede nella religione islamica, ma resta sempre la sorridente ragazza che nel 2018 partì per l’Africa, piena di buoni propositi.

Silvia Romano: i suoi due volti

La foto che la ritrae durante il giorno della sua laurea ci mostra una Silvia sorridente, elegante ed estremamente soddisfatta del suo traguardo accademico. Mostra trionfante la tesi rilegata, godendosi il momento tanto voluto della proclamazione. Il futuro ora è suo e per questo decide di dedicarlo al volontariato, partendo per il Kenya in missione umanitaria, con l’obiettivo di aiutare i meno fortunati.

“Mia figlia non è andata in Africa per diventare un’icona, è partita perché era quello che sentiva nel cuore“, racconta il padre, “Era quello che voleva fare: lavorare per gli altri, mettersi al servizio di persone meno fortunate e aiutarle grazie alle sue capacità e al suo sorriso”.

Silvia ora si chiama Aisha

La seconda fotografia ci mostra invece Silvia al suo arrivo a Ciampino, con indossa lo hijab ma pur sempre sorridente. Felice di aver ritrovato la sua famiglia, ora si è convertita alla religione islamica e per questo motivo indossa un velo, facendosi chiamare Aisha.

Cosa c’è di diverso in lei? Nessuno può veramente saperlo, ma di sicuro un anno di prigionia qualche conseguenza l’avrà avuta, oltre al cambiamento di fede e al volto di una 24enne che sembra più grande rispetto alla sua età anagrafica.