A Verona muore in un incidente la giovane Martina Medas di soli 18 anni, gravemente ferito anche il 19enne che era in moto con lei.

Tragico incidente a Verona dove, a seguito di uno scontro tra una moto e un bicicletta, è morta una giovane: Martina Medas di soli 18 anni. La ragazza, residente a Bonavigo, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 10 maggio, lungo le strade di San Vito di Legnago dove viaggiava sulla moto guidata da altro giovane di 19 anni. Lo scontro improvviso la bicicletta è stato purtroppo fatale per la ragazza.

Martina muore a soli 18 anni in un incidente

Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe sbandato improvvisamente per evitare la bicicletta guidata da un 52enne, sarebbe uscita di strada ad alta velocità e sarebbe finita contro la recinzione di una casa. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi medici per la 18enne non c’è stato nulla da fare, con i sanitari che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Anche il 19enne alla guida ha riportato gravi ferite e per questo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento con una eliambulanza. Il ciclista, invece, ha avuto lievi conseguenze ed è stato portato in ambulanza all’Ospedale Mater Salutis di Legnago. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri per i rilievi che aiuteranno a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.





Il ricordo di Martina

Martina è stata così ricordata dall’associazione sportiva dilettantistica Griffon Volley di Legnago di cui la giovane aveva fatto parte: “Facciamo questo post per dare la notizia più triste che poteva esserci in un giorno così speciale. Una nostra ex atleta ci ha, purtroppo, lasciati questa sera in un grave incidente stradale. Martina, rimarrai sempre nei cuori di tutti quanti. Ti ricorderemo come la ragazza sempre gentile e disponibile con gli altri, operosa in palestra e fuori. In questo momento di lutto tutta la società si stringe attorno alla famiglia. In particolar modo alla sorella Michela, altra ex atleta, e alla mamma Danila dirigente per tanti anni nella nostra società. Martina, nei nostri cuori verrai sempre ricordata così. Rimarrai nei cuori di tutte le tue compagne e di tutte le persone all’interno della società”.