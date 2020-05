Una bimba di 3 anni ritrovata morta annegata in una piscina a Foligno, sita presso un ex agriturismo.

Prima la scomparsa da casa, poi il ritrovamento del corpo in una piscina a Foligno: una bimba è morta annegata, aveva solo 3 anni. La piccola si era allontanata da casa nel primo pomeriggio di oggi, 12 maggio 2020, intorno alle 13:30 assieme ai cani di famiglia. Da allora non è più tornata a casa, ma in compenso uno dei 3 animali è rientrato da solo scatenando il panico dei genitori che, spaventati, hanno allertato immediatamente le Autorità.





Bimba annegata a Foligno

A seguito della telefonata dei famigliari, sono partite le ricerche per trovare la bimba scomparsa, impiegando Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e unità cinofila. Al ritrovamento del corpo della piccola, i soccorritori hanno provato a farla rinvenire, ma era ormai troppo tardi.

La bimba si trovava nella piscina di un ex agriturismo, morta per annegamento.

Non è ancora chiara la dinamica, ma potrebbe trattarsi di un tragico incidente: i cani di famiglia sono rimasti a vegliare su di lei finché un elicottero partito da Arezzo non ha individuato il corpo e gli animali, sorvolando la zona.

Vittima di uno specchio d’acqua

I primi ad accorrere sul posto sono stati i Carabinieri, coordinati dal comandante Alessandro Pericoli Ridolfini, a seguire un’ambulanza per tentare la rianimazione della piccola.

La zona è stata poi delimitata, in attesa del medico legale che si occuperà dei rilievi per ricostruire la dinamica della morte. Il Comune di Poggiarello è sconvolto, così come i genitori della vittima ai quali vanno le condoglianze delle Autorità e di tutti i concittadini.

Un altro bimbo di 3 anni ha perso la vita annegando in una piscina, ma il tragico fatto di cronaca ha avuto luogo in Thailandia, presso un parco acquatico dove una famiglia stava trascorrendo le proprie vacanze il 23 febbraio 2020.