Aumentano i casi posiviti al coronavirus a Boscotrecase: l'appello alla prudenza del direttore sanitario del Covid center.

Nella fase 2, quella di convivenza con il coronavirus, è importante mantenere alta la soglia dell’attenzione e non pensare che tutto sia passato. Lo hanno ripetuto medici, infermieri e classe politica, anche perchè qualora nei singoli territori si venissero a creare nuovi focolai sarebbe necessario ritornare alle misure di drastico lockdown, con seguenti ulteriori danni al tessuto socio economico. In tal senso preoccupa quanto sta avvenendo a Boscotrecase in Campania, dove i casi di positivi al coronavirus sono tornati ad aumentare. A lanciare l’appello è Savio Marziani, direttore sanitario del Covid center dell’Asl Napoli 3 Sud: “C’è stato un improvviso aumento dei ricoveri per coronavirus. Sono ripartiti da venerdì scorso, quasi immediatamente dopo la fine del lockdown. Lancio un appello ai nostri giovani: la pandemia non è finita, rispettate le regole, indossate la mascherina. Così proteggerete i vostri nonni. Qui, al Covid hospital, abbiamo ripreso ad allettare gli anziani”.



A confermare le parole di Marziani ci sono purtroppo i numeri dell’ultimo bollettino ufficializzato ieri, 11 maggio, dalla direzione strategica della Asl Na3 Sud: 33 pazienti ricoverati. Di questi, uno è in rianimazione; 6 i pazienti ricoverati in terapia sub-intensiva; 26 quelli ordinari e definiti dai medici in condizioni stabili.





“La fase due non significa un liberi tutti – dice il direttore sanitario – I nuovi ricoveri stavano subendo, da almeno una settimana, una decrescita costante, poi è partita la cosiddetta fase della ripartenza. Da venerdì scorso, abbiamo aperto le nostre porte a 4 nuovi contagiati. È un segnale che mi preoccupa e che invita alla calma”.