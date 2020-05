A Non è l'arena, Giletti si scaglia contro il governo colpevole - a suo dire - di liberare i boss mafiosi e di non aiutare le imprese.

Nell’ultima puntata di Non è L’arena, il conduttore Massimo Giletti si è schierato apertamente contro l’operato del governo Conte. Il giornalista ne critica le tante parole e i pochi fatti, la mala gestione dell’emergenza coronavirus in merito agli aiuti alle imprese e tutte le controverse vicende legate alla scarcerazione dei boss mafiosi. “Ho perso fiducia – ha detto Giletti – Quando vedo uno Stato che insegue con gli elicotteri chi fa una corsetta sulla spiaggia e lascia uscire dal carcere i boss mafiosi. Quando lo Stato mi dimostrerà che arriveranno i soldi subito alle piccole imprese che tengono in piedi questo paese sarò il primo a riconoscerlo. Quando moriranno tutte queste aziende lo Stato italiano può andare bello in bancarotta. I soldi glieli devi dare adesso, se non glieli dai avrai una sconfitta molto più grande, devastante”.

Giletti: “Non ho fiducia nello Stato”

Il conduttore si è più volte espresso sulla questione della scarcerazione dei boss mafiosi per il coronavirus. Il magistrato antimafia Di Matteo era infatti intervenuto a sorpresa proprio nella trasmissione di Giletti per supporre una certa sudditanza del ministro della Giustizia Bonafede ai clan mafiosi.





Il caso Bonafede-Di Matteo

Il motivo, per Di Matteo, sarebbe stata la sua mancata nomina alla guida del Dap, prima annunciata e poi ritirata da Bonafede stesso perchè, per il magistrato, alcuni boss non avrebbero gradito la sua presenza a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Giletti non era stato esente dalle critiche, in quel caso, quando molti lo avevano accusato di strumentalizzazione della notizia per aumentare i dati d’ascolto.

Questa la replica del giornalista rilasciata a L’aria che tira: “Io faccio il giornalista, e se un personaggio come Di Matteo chiede di intervenire in trasmissione ho l’obbligo di ascoltare. Invece sono stato vittima di un fuoco incrociato, ho ricevuto insulti e minacce“.