In Puglia l'estate arriva prima, caldo africano nel weekend con temperature fino a 38 gradi.

In Puglia, e più in generale in tutto il Sud Italia, è in arrivo la prima ondata di caldo africano con le temperature che inizieranno a salire da oggi, 12 maggio, e raggiungeranno l’apice tra giovedì e sabato prossimo. Nello specifico in alcune zone del foggiano si potranno superare i 37- 38 gradi centigradi. Stando a quanto riportato da 3BMeteo, le condizioni in Puglia saranno favorevoli al raggiungimento dei 34-35 gradi e, grazie al contributo delle correnti di scirocco, potranno arrivare a sfiorare i 38 gradi nelle zone del Tavoliere. “I nostri modelli di riferimento – spiega Carlo Migliore di 3bmeteo – mostrano isoterme in quota a 1500m fino a 26-27°C per il giorno 14 che dovrebbe essere la giornata più calda ma temperature molto elevate saranno registrate anche il 15 e il 16″.

Puglia, arrivano il caldo e temperature altissime

Oltre che nella zona di Foggia, si registrerà un caldo da record anche nell’entroterra Barese e sulle Murge dove stando alle stime si potranno superare facilmente i 32-33°C. Sui litorali adriatici e ionici, invece, l’aumento della temperatura sarà più contenuto per l’esposizione alla ventilazione marina.





Un primo assaggio di estate dunque che protrebbe portare la Puglia e il mezzogiorno d’Italia a battere i precedenti record di temperature nel mese di maggio. Oltre alla Puglia previsti picchi di calore anche in Calabria, Sicilia e Basilicata. Sarà dunque un’Italia divisa in due dal clima, visto che al Nord il maltempo continuerà a dare filo da torcere così come sono previste precipitazione nelle regione centro settentrionali.