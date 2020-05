Silvia Romano e la bufala sull’orologio Rolex

La nuova bufala su Silvia Romano, accusata di aver indossato un Rolex costoso al rientro della sua prigionia.

Dalla notizia della liberazione di Silvia Romano dopo 18 mesi di prigionia nelle mani dei sequestratori di Al Shabaab, è iniziato un vero e proprio processo d’accusa nei confronti della ragazza che, secondo chi le va contro, avrebbe finto per tutto questo tempo di essere stata catturata con il fine ultimo di sovvenzionare i suoi stessi aguzzini. A suo discapito ci sarebbero per gli haters la conversione all’Islam, il sorriso mostrato al momento del rientro in Italia e le dichiarazioni fatte dalla ragazza nelle quali affermava di essere stata sempre trattata bene da chi l’aveva rapita. In un terreno così fortemente minato da insulti e attacchi personali, trovano facile vita anche le molte, troppe, fake news. Si è cominciato dal fatto che Silvia Romano fosse incinta, notizia prontamente smentita dalla stessa, e, nelle ultime ore, sul web ha iniziato a circolare la diceria che al momento del suo arrivo all’aeroporto di Ciampino la ragazza indossasse al polso un orologio Rolex molto costoso.

Si tratta però di una bufala.

Silvia Romano, la bufala sul Rolex

“Silvia Romano al suo polso aveva un Rolex Lady Oro, con il cinturino in pelle di coccodrillo”, scrive uno dei tanti denigratori della ragazza su Twitter. Di commenti e post come questi se ne possono trovare tantissimi online, ma come detto è una fake news. Come riportato dal sito di debunking Bufale.net, Silvia Romano indossa un orologio col quadrante rettangolare, mentre il Rolex Lady Oro ha una forma completamente diversa.

Si tratterebbe dunque di un attacco gratuito alla giovane, l’ennesimo, con l’odio nei suoi confronti alimentato non solo da alcuni cittadini, ma anche da illustri esponenti politici e direttori di giornali nazionali.