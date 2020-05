A Catania un anziano malato di cancro ha chiesto di vedere il mare: così l'ambulanza ha esaudito il suo desiderio. La foto ha commosso il web.

Negli ultimi periodi ci siamo abituati a foto che stringono il cuore e fanno commuovere. Scatti che testimoniano l’amore reciproco tra infermieri e pazienti. Oggi più che mai si rivela l’importanza di un gesto gentile, la pienezza di un atto di generosità, la bellezza preziosa di un affetto sincero, capace di fare la differenza. È il caso di un anziano malato di cancro che ha chiesto di vedere il mare ed è stato subito accontentato: l’ambulanza si è fermata e il suo desiderio è diventato realtà.

Anziano malato chiede di vedere il mare

La Sicilia cerca di tornare alla normalità, non senza polemiche per la folla di bagnanti in spiaggia a Mondello. Ed è proprio da Catania che arriva la foto capace di far commuovere l’Italia intera.

Il signor Nino, paziente oncologico, era a bordo dell’ambulanza che lo avrebbe portato in ospedale. Ma l’anziano aveva un desiderio: vedere il mare.

Così non ci ha pensato due volte e ha subito chiesto all’autista di fermarsi qualche minuto per contemplare la calma rilassante e l’affascinante bellezza del mare. I volontari del Comitato di Mascalucia (in provincia di Catania) della Croce Rossa Italiana non sono riusciti a negargli questo sogno. Nino è stato accontentato e la foto dell’anziano è stata poi pubblicata su Facebook. “Questo è il tempo della gentilezza, un tempo nel quale anche i piccoli gesti fanno una grande differenza“, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine. Il signor Nino è stato immortalato sdraiato sulla barella di un’ambulanza ferma di fronte al mare. L’anziano e la volontaria seduta al suo fianco rivolgono lo sguardo verso quell’orizzonte cristallino.



È successo a Mascalucia, in provincia di Catania. Alfio Guglielmino, presidente del locale comitato della CRI, ha raccontato la vicenda al Corriere della Sera.

“Il signor Nino, l’uomo ritratto nella foto, è un paziente oncologico. Ha una settantina di anni e lo accompagniamo in ospedale per le varie visite, le sedute di radioterapia, la pet e altro”, ha fatto sapere. Nella mattinata di sabato 9 maggio, “come al solito, lo abbiamo accompagnato in ospedale per una seduta di radioterapia, ma la struttura aveva sbagliato a fare la prenotazione. E così i ragazzi hanno pensato di fargli prendere un po’ di brezza marina anziché riaccompagnarlo subito a casa“.





Anche in passato i volontari del Comitato di Mascalucia si sono fatti conoscere per la loro gentilezza. Guglielmino, infatti, ha dichiarato: “L’umanità è proprio ciò che li contraddistingue nel loro essere volontari. Ma in genere non ci sono foto a testimoniarlo. In questo caso invece l’autista dell’ambulanza ha immortalato il momento”.