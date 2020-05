Bus in fiamme all'interno della Galleria Giovanni XXIII, Atac: "Era in servizio da 16 anni".

Paura a Roma, bus in fiamme all’interno della Galleria Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e gli uomini e le donne della polizia locale che hanno provveduto a chiudere la galleria in entrambe le direzioni.

Roma, bus in fiamme in una galleria

Bus in fiamme in una galleria a Roma, paura all’alba nella Capitale. Sul mezzo fortunatamente non c’erano passeggeri, un automobilista, secondo quanto si apprende, sarebbe stato però portato in ospedale in codice giallo perché rimasto intossicato dal fumo. Illeso il conducente.

La Galleria Giovanni XXIII era già stata chiusa per un lungo periodo per manutenzione. Dopo l’intervento di diversi gruppi della polizia locale di Roma Capitale è stata riaperta poi verso le 9.30 del 13 maggio.

L’Atac ha precisato in una nota che l’autista della linea 46 ha provato a spegnere le fiamme mentre i vigili del fuoco si stavano precipitando sul posto: “L’autobus – ha detto l’azienda – era in servizio da 16 anni.

Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto allo stesso periodo del 2019, i casi di incendio distruttivi sono diminuiti del 50%. Rispetto al 2018, i casi complessivi di incendio sono diminuiti dell’80%”.

I precedenti

Infatti, non è la prima volta che un bus si incendia nella capitale. Intorno alle ore 20 di martedì 2 luglio 2019 un altro mezzo dell’Atac aveva preso fuoco a Roma. Anche nella tarda serata di giovedì 14 marzo 2019 in piazza Clodio, davanti al Tribunale, un bus dell’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del comune di Roma si era incendiato.