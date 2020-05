Il comitato tecnico scientifico ha approvato le linee guida dell'Inail per la riapertura di parrucchieri ed estetisti durante la Fase 2.

Nella giornata del 12 maggio il comitato tecnico scientifico istituito dal governo ha approvato le linee guida elaborate dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità per la riapertura in sicurezza di parrucchieri, barbieri ed estetisti durante la Fase 2. Com’è specificato nel documento stesso, le linee guida sono indirizzate alle circa 140mila imprese italiane (che danno lavoro a 260mila addetti) facenti parte del settore della cura della persona, vale a dire saloni di parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza e centri estetici per manicure e pedicure.

Fase 2, il protocollo per parrucchieri ed estetisti

Nel documento è prevista tra le altre cose la possibilità di applicare deroghe ai giorni di chiusura, di estendere degli orari di apertura dei locali e di razionalizzare gli spazi in modo tale da permettere il distanziamento all’interno delle attività, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo ove possibile l’occupazione del suolo pubblico in deroga.

Proprio al fine di prevenire qualunque tipo di assembramento nei locali, nelle linee guida viene spiegato come la distanza minima di sicurezza tra le postazioni debba essere di almeno due metri e che sarebbe preferibile lavorare con le porte aperte al fine di consentire una migliore aerazione delle stanze.





Secondo l’articolo 3 del Dpcm approvato il 26 aprile scorso inoltre è inoltre reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina da parte del cliente a partire dal suo ingresso nei locali ma eccezion fatta per i trattamenti estetici che necessitato di un contatto con il viso. Viene infine consigliato l’utilizzo di grembiuli e asciugamani monouso o, se questi ultimi non dovessero essere reperibili, di lavare gli asciugamani riutilizzabili a 60 gradi per 30 minuti.