Una bimba è stata operata di tumore ai reni, mentre era positiva al Coronavirus, a Firenze. Salva, nonostante le difficoltà.

A Firenze una bimba è stata operata mentre aveva il Coronavirus, a causa di un brutto male che l’affliggeva. La piccola era ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico Meyer, impegnato nella battaglia contro la pandemia, dove i medici chirurghi le hanno asportato un tumore ai reni.

Firenze: bimba operata, aveva il Coronavirus

I genitori della piccola avevano scoperto la presenza di un grosso tumore renale quando aveva appena 9 mesi. Dopo la diagnosi ha iniziato il percorso di trattamento con chemioterapia, per tentare di ridurre le dimensioni della massa in attesa di passare alla sala operatoria. All’età di 11 mesi, quando è risultata idonea all’operazione, la diagnosi di positività al Coronavirus: era asintomatica ma comunque altamente contagiosa.

Nonostante i rischi, l’équipe coordinata dal professor Lorenzo Masieri, responsabile dell’Unità di Urologia pediatrica del Meyer e professore associato di Urologia dell’Università degli Studi di Firenze, non ha potuto attendere ulteriormente ed ha proceduto con la rimozione del tumore.

Un’operazione delicata

Non è stato semplice, ma la grande esperienza del gruppo è stata fondamentale per la riuscita della procedura, soprattutto perché il rischio di contagio da Covid-19 era alto. Per accedere alla sala operatoria, infatti, hanno dovuto rispettare con attenzione gli innumerevoli protocolli di disinfezione e protezione personale.

A seguire la piccola, sin dal suo ricovero, un team di specialisti in diverse discipline mediche fra cui infettivologia, pediatria, oncoematologia. L’esito è stato ampiamente positivo e ora la bimba è salva, a casa sua, in monitoraggio per il post operatorio.