A quanto ammontano i guadagni di Burioni e Capua per i loro interventi in tv in queste settimane di emegrenza coronavirus?

Da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus, in tv è diventata assidua la presenza di vari virologi ed esperti come Roberto Burioni e Ilaria Capua, tanto che in molti tra gli spettatori si sono chiesti a quanto ammontino i guadagni di questi scienziati, anche solo per pochi minuti di intervento via Skype.

I guadagni in tv di Capua e Burioni

Roberto Burioni e Ilaria Capua sono due tra gli esperti percepiti come maggiormente autorevoli in materia di coronavirus e per questo sono anche tra gli ospiti più presenti nei programmi tv negli ultimi mesi.





Burioni è una presenza fissa sulle reti Rai, in particolare le sue ospitate da Fabio Fazio a Che tempo che fa, e il Codacons (recentemente intervenuto anche sulla questione del presunto riscatto di Silvia Romano) ha voluto indagare sulle dinamiche economiche che si celano dietro a questi interventi.

Anche Panorama si è mosso in prima linea per andare a fondo della questione, rivolgendosi a Elastica, agenzia di eventi e comunicazione di Bologna che si occupa dell’assistenza divulgatore scientifico, e chiedendo informazioni sul compenso richiesto per il virologo.

“Mi dica il budget, è limitato? Il professore farà le sue valutazioni. Potrebbe decidere di partecipare gratuitamente oppure di chiedere qualcosa in più perché è talmente impegnato che il compenso economico può essere una ragione per fare le cose”, spiega l’agente stando sul vago.

Ma è Ilaria Capua la più pagata tra i due, secondo quanto dichiarato dall’agente. La virologa ed ex deputata di Scelta Civica ha la sua “fee”, come si chiama nell’ambiente, d’ordinanza: “Per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell’università siamo attorno ai 2 mila euro più Iva. Non andiamo a minutaggio ma se si chiede una presenza di 10 minuti non può essere di un’ora, altrimenti la fee sale”, aggiunge l’agente.