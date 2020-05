L'alpinista Matteo Bernasconi, soprannominato il Berna, è morto per un incidente in montagna: il 38enne è stato ucciso da una valanga in Valtellina.

Un incidente in montagna ha causato la morte di una guida alpina: Matteo Bernasconi, 38 anni, è stato travolto da una valanga in Valtellina. Esperto e amante della montagna, il Berna – così era soprannominato da amici e conoscenti – è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella giornata di martedì 12 maggio, nel Canale della Malgina. I soccorritori hanno individuato il suo corpo solo alle 2 di notte. Le operazioni per recuperare la giovane guida alpina verranno ultimate nella mattinata di mercoledì 13.

Incidente in montagna: un morto in Valtellina

Ancora incidenti in montagna. Lo scorso gennaio aveva perso la vita un alpinista italiano precipitato da una cascata di ghiaccio. Ora dalla Valtellina arriva la notizia della morte di Matteo Bernasconi, originario di Como ma residente a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Lascia la compagna e una figlia piccola.

La passione per la montagna era diventa un lavoro per Matteo. Non si era fermato neppure per l’emergenza coronavirus, che nel mondo continua a provocare moltissime vittime.

Il Berna nel 2003 era entrato a far parte dei Ragni della Grignetta, un’importante associazione alpinistica. Nel 2009 era diventato aspirante guida alpina e nel 2011 aveva coronato ufficialmente il suo sogno, diventando a tutti gli effetti guida alpina.





Il profilo Facebook del 38enne è stato preso d’assalto da amici e parenti, ma anche da semplici conoscenti che hanno voluto dedicare a lui un ultimo pensiero. Moltissimi i messaggi di cordoglio. Sui social, infatti, si legge: “Mi associo a tutti gli amici del mondo della montagna nella tristezza del ricevere queste notizie. Un abbraccio alla tua piccola e alla sua mamma. Buona scalata caro Matteo, la più difficile di tutte“. Non mancano le parole più sentite e commoventi. Un’altra amica ricorda: “L’ultima volta che ti ho incrociato eravamo in Valle quando sulle cime compariva la prima neve. Sono senza parole. Buon viaggio super Berna”.