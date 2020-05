Il post social di Vittorio Sgarbi su Silvia Romano è oggetto di inchiesta da parte dei pm di Milano..

Il post social di Vittorio Sgarbi su Silvia Romano è oggetto di inchiesta da parte dei pm di Milano. La procura meneghina, infatti, ha avviato un’indagine sugli insulti e le minacce scritte sui social negli ultimi giorni agli indirizzi della cooperante milanese liberata dopo diciotto mesi di prigionia. Tra questi sarebbe finito, al centro dell’attenzione, anche il messaggio di Vittorio Sgarbi. Il deputato è convinto che Silvia Romano abbia abbracciato il credo dei terroristi: “Va arrestata se non si pente – ha tuonato nella serata di domenica 10 maggio Vittorio Sgarbi su Facebook – lei ha abbracciato i terroristi. Va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica”.

Sgarbi su Silvia Romano

Vittorio Sgarbi, comunque, ha ribadito il proprio pensiero anche in trasmissioni televisive. Ospite di Quarta Repubblica, il deputato ha sottolineato come Silvia Romano vada tenuta sotto controllo poiché soggetto pericoloso essendosi convertita alla religione islamica. E Sgarbi si difende così su Facebook: “Vogliono forse arrestare le opinioni? Già la sola “notizia” che dei magistrati indaghino sulle mie opinioni e sulla mia libertà di espressione, fa semplicemente ridere.

O piangere. Fate voi”. Intanto, la cooperante milanese continua a dirsi serena: davanti al responsabile dell’antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, che coordina l’indagine, la giovane ha detto di “essere serena” malgrado le minacce. Gli investigatori hanno sentito anche la madre di Silvia.





Intanto, Luigi Di Maio in una diretta Facebook ha ammesso che l’Italia non ha pagato alcun riscatto per liberare Silvia Romano. Pensiero ribadito anche in altre interviste televisive, tant’è che il capo della Farnesina si chiede perché bisogna dare più peso alle parole dei terroristi anziché a quelle dei governanti italiani. Dello stesso avviso il Ministro Speranza: “Non sono a conoscenza di riscatti”.