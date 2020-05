Caldo record al Sud con punte di 40 gradi registrate in mattinata a Palermo; al Nord invece piogge di sabbia rossa sahariana.

L’estate quest’anno sembra essere arrivata in anticipo in Italia, specie nelle regioni del Sud dove si cominciato a registrare temperature da record. L’ondata di caldo africano ha investito tutto il Centro-Sud già da ieri, 13 maggio, con l’arrivo di forti venti africani che si sono riscontrati in particolar modo in Sicilia, in Calabria e in Puglia, dove oggi si attendono temperature attorno ai 40°. Stando alle previsione meteo fornite dall’Aeronautica Militare, oggi, 14 maggio, sono previste temperature massime in generale aumento sulla parte occidentale della Sardegna, sui settori nord di Sicilia e Puglia. Saranno i venti di scirocco e di libeccio a dominare la situazione, con ulteriori rinforzi su Sicilia, Calabria e Puglia dove da ieri è in corso una vera e propria tempesta. Da segnalare poi la situazione di Palermo, dove sono stati rilevati 40.1 gradi centigradi.

#Caldo intenso al Sud, aria rovente a #Palermo. La stazione meteorologica di #Capaci (PA) ha misurato una temperatura di +40.1°C, accentuata dall’effetto favonico dei forti venti di scirocco presenti in zona. #14maggio pic.twitter.com/WhI31wpFSc — MeteoNetwork (@meteonetwork) May 14, 2020

Caldo record a Palermo e piogge al Nord

Nelle regioni del Sud, l’aria ha assunto un particolare colore giallastro per la presenza di polveri sahariane.

Il fenomeno nelle prossime ore dovrebbe coinvolgere gran parte dell’Italia. Ecco dunque che sia oggi che domani il cielo potrebbe assumere delle tinte arancio.

Proprio per la presenza di questa sabbia sahariana, nel Nord d’Italia si prevedono intense piogge di sabbia rossa tra oggi e domani e in particolare su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna.