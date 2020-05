Un eterno gioco a chi odia di più: Feltri risponde agli insulti degli haters, definendoli un buon materiale per "fare un poco di sociologia".

Vittorio Feltri, direttore di Libero, non si lascia sfuggire nessuna occasione per esprimere la sua opinione. Recentemente Feltri si è distinto per alcune infelici dichiarazioni, che sui social hanno aggregato sostenitori, ma anche haters. Ed è proprio a questi ultimi che Feltri dedica il suo ultimo tweet, definendo i loro insulti “divertenti”.

Feltri: “I vostri insulti mi divertono”

Vittorio Feltri è uno dei tanti che, purtroppo, negli ultimi giorni ha contribuito a creare un vergognoso hate speech intorno alla figura di Silvia Romano. Le sue parole hanno ricevuto parole di sostegno, ma non solo. Molti sono anche gli utenti che si sono scagliati contro il direttore e in difesa della giovane cooperante italiana appena rientrata dopo un rapimento durato 18 mesi.

Feltri, però, non si scandalizza, anzi. Coglie questi commenti di odio nei suoi confronti per rilanciare, in un eterno gioco a ribasso a chi odia di più.

Il direttore dichiara di divertirsi a leggere i commenti, perché gli fanno capire “la stupidità di certa gente stolta e cafona”.

Mi diverto molto a leggere gli insulti sgangherati su questo social, mi aiutano a capire la stupidità di certa gente stolta e cafona — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 13, 2020

Purtroppo questa è solo l’ultima delle uscite infelici di Feltri, e nemmeno la peggiore. Solo qualche settimana fa aveva definito i meridionali “inferiori rispetto a chi vive al Nord”. Dopo questa dichiarazione, molte edicole hanno deciso di non vendere più Libero, il giornale di cui Feltri è direttore, come segno forte di denuncia nei suoi confronti.