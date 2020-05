Due fidanzati si baciano per strada: multati

Succede a Torino dove una coppia di fidanzati è stata multata per essersi scambiata qualche bacio di troppo in strada.

Fidanzati multati per un bacio in piazza. Ai tempi del Coronavirus succede anche questo: una coppia di fidanzati, a Torino, è stata sanzionata a causa della violazione delle prescrizioni governative. La coppia, che durante la quarantena si baciava in strada, è stata denunciata alla Procura con l’accusa di inosservanza dei divieti. Per loro, adesso, la segnalazione si è trasformata in sanzione pecuniaria: i fidanzati dovranno pagare una multa. La denuncia era arrivata da un residente che, dal proprio appartamento, li aveva notati e aveva chiamato la polizia. All’arrivo della pattuglia la coppia si era giustificata: siamo fidanzati. Ma in pieno lockdown questa è stata una vera e propria violazione.

Torino, fidanzati multati per bacio in piazza

Il caso dei fidanzati che si baciano per strada ha coinvolto anche il procuratore aggiunto di Torino Paolo Borgna che ha sottolineato come l’esistenza di uno “stato di eccezione” ai tempi del lockdown era “prima di tutto nelle nostre teste”. Tant’è che sul caso, Borgna aveva evidenziato: “Al punto che due ragazzi di diciotto anni che alle due di notte si baciano in piedi sul marciapiede di una via deserta vengono denunciati da un solerte cittadino, che si affaccia alla finestra e chiama la volante della polizia”.





Del resto, anche il pm piemontese evidenzia come sia corretto segnalare, ma senza eccesso di zelo. Intanto, solo nel capoluogo piemontese, sono circa 2.200 a Torino le denunce per violazione delle disposizioni anti Coronavirus trasformate da procedimento penale a violazione amministrativa. I relativi fascicoli sono gestiti dalla prefettura del capoluogo piemontese. E chissà quante ancora ne arriveranno…