Bergamo e Brescia si candideranno insieme a capitale della Cultura italiana 2023: la decisione dei due primi cittadini.

Essendo due tra le province più colpite dall’emergenza coronavirus che hanno vissuto insieme un periodo di sofferenza, dolore e impegno, Bergamo e Brescia hanno pensato di proporre una candidatura comune per essere capitale italiana della Cultura per il 2023.

Bergamo e Brescia capitale della Cultura 2023

L’idea è giunta da Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, che ha parlato di un obiettivo strategico che alimenti creatività, forze e intelligenze. Al di là della storica varietà calcistica ma anche dialettale, ha sottolineato come le due città siano in realtà cugine unite da molteplici aspetti e che la loro alleanza strategica ha tutte le potenzialità per divenire il simbolo della rinascita dopo l’epidemia.

“Unendo le forze mettiamo in moto le nostre comunità e nelle prossime settimane partirà un comitato ristretto, coinvolgendo poi i nostri mondi“, ha spiegato. Il fatto di candidarsi insieme avrà poi anche un ulteriore valore: quello di essere il riconoscimento ai tanti esponenti della cultura delle loro località che non ci sono più.





Non ci ha pensato un secondo Giorgio Gori, primo cittadino di Bergamo, ad accogliere e condividere di buon grado la proposta del collega, condividendo l’idea che la cultura possa diventare la leva della rinascita delle due città.

“Questo periodo difficile ci ha avvicinato tantissimo come comunità, ma abbiamo anche dimostrato di che tempra siamo fatti“, ha sottolineato. Nonostante la situazione più serena dettata dal miglioramento dell’andamento dell’epidemia, il settore della cultura continua a subire freni. Proprio per questo, ha aggiunto, “non vogliamo solo candidarci a Capitale italiana della Cultura per il 2023, ma dare alla cultura un primato“.