Un lotto di salviette igienizzanti è risultato non conforme: per questo Esselunga sta procedendo al ritiro del lotto.

Esselunga ha richiamato dai suoi scaffali un lotto di salviette disinfettanti antibatteriche per una non conformità batteriologica e ora sta procedendo al ritiro del prodotto. L’azienda invita i consumatori a controllare il numero del lotto e, nel caso, contattare l’assistenza per il reso. In questo periodo in cui è richiesto di lavare sempre le mani, un prodotto del genere sta andando a ruba nei supermercati, come altri in questo periodo di pandemia da coronavirus.

Esselunga, ritiro lotto salviette: i motivi

La catena di supermercati Esselunga procede al ritiro dagli scaffali un lotto di salviette disinfettanti antibatteriche. Il prodotto imputato è Trudi baby Care, ritirato per una non conformità batteriologica in una materia prima utilizzata per il confezionamento. L’azienda che si occupa dell’inport del prodotto, SILC Spa di Trescore Cremasco, invita i consumatori a controllare il numero del lotto del loro acquisto.

Se le salviettine fanno parte di quel lotto, contattare subito il servizio clienti oppure di recarsi al punto vendita per il reso. Nel frattempo, l’azienda consiglia, a titolo cautelativo, di non usare le salviettine.

LEGGI ANCHE: Dal 3 giugno ritornano gli spostamenti tra Regioni

“Pur in assenza di un rischio significativo e concreto per la salute del consumatore legato all’uso corretto del prodotto medesimo, si raccomanda, a puro titolo cautelativo, di sospenderne l’impiego e di procedere al reso delle confezioni presso questo punto vendita per la conseguente sostituzione”, scrive la SILC Spa.

Il richiamo riguarda il prodotto TRUDI BABY CARE (COD.EAN 8007300004303) nelle confezioni da 20 salviette (201312/201314).





“Se avete acquistato queste salviettine – raccomanda Giovanni D’Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti’, – basta quindi controllare il lotto: se coincide con quello oggetto di richiamo evitate di utilizzarle e riportatele presso il punto vendita, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso.

La ESSELUNGA si scusa per il disagi.”