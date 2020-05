Alberto Valente, ora dottore in economia, laureato a Firenze dopo 50 anni dalla sua iscrizione all'università.

Alberto Valente si è laureato dopo 50 anni dall’iscrizione alla facoltà di economia, a Firenze. La sua storia dimostra che, alla fine, chi la dura la vince: mai lasciarsi demotivare, quando si ha un obbiettivo da perseguire. Tutto ha inizio nell’anno accademico 1969-70, in cui l’uomo decise di intraprendere gli studi universitari, poi è successa la vita.

Laureato a Firenze, dopo 50 anni

Alberto ha conseguito la nomina di dottore in economia e commercio lo scorso 30 aprile 2020, presso l’Università di Firenze. “Da ragazzo immaginavo che avrei discusso la tesi nell’aula magna della vecchia facoltà, con gli affreschi alle pareti e la commissione schierata di fronte”, racconta, “Invece l’ho fatto da solo, davanti a un monitor nel mio ufficio di Prato. Sono stato uno studente insolito, e forse era giusto che finissi il mio percorso in modo insolito”.

Ebbene sì, perché il tutto ha avuto luogo durante il lockdown in piena pandemia Coronavirus, che vede da mesi proclamate le lauree attraverso Skype o altre piattaforme, in videochiamata. Alberto è amministratore delegato di un’azienda che produce tessuti per calzature, luogo di lavoro che iniziò a frequentare qualche anno dopo il diploma di scuola superiore, in veste di tecnico addetto al reparto tessile.

Lavoro, studi, servizio militare e famiglia

“Dopo la maturità avrei voluto continuare gli studi, ma i miei genitori non potevano permettersi di mandarmi all’università, così due giorni dopo gli esami cominciai a lavorare”, dice Valente, “Di fatto in 50 anni non ho mai abbandonato del tutto lo studio. Ho iniziato dando qualche esame di fila, per poi interrompere a causa del servizio militare”.

Con il tempo il lavoro lo vede crescere, le mansioni aumentano e la sua posizione in azienda migliora costantemente, con qualche esperienza anche in Finlandia e Polonia, dove impara le lingue per conto suo.

“Tornato in Italia c’è stato il matrimonio, due figli, il divorzio. Ho fatto molte pause: in media ho dato un esame 3-4 anni”, racconta Alberto, spronato dai figli per conseguire la laurea dopo una vita di lavoro e sacrifici. La sua tesi s’intitola “Prato: aspetti del processo di industrializzazione (1815-1943)”.