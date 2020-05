Furto al cimitero di Calcinate, rubati pelliccia e gioielli a defunta

Alcuni ladri hanno profanato una tomba di una donna morta nel 2000 al cimitero di Calcinate, nel bresciano, portando via gioielli e una pelliccia.

Macabro furto al cimitero di Calcinatello, frazione del comune di Calcinato in provincia di Brescia, dove alcuni ladri hanno profanato la tomba di una donna morta nel 2000 portandosi via i gioielli e la pelliccia indossata dalla defunta al momento della sepoltura. Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Desenzano sul Garda i ladri avrebbero agito a colpo sicuro confidando sul fatto che la defunta, una donna di etnia rom, fosse stata con molta probabilità sepolta con addosso dei preziosi.



Ladri al cimitero di Calcinate

Secondo la ricostruzione della dinamica del furto, una volta penetrati nottetempo nel cimitero i ladri avrebbero sradicato la lapide della tomba e adoperato un flessibile per poter tagliare la lastra in pietra posizionata sopra il luogo della sepoltura. Una volta giunti alla bara, gli autori del furto non si sono fatti scrupoli a prenderla a martellate per riuscire ad aprirla e giungere così ai beni contenuti al suo interno.

Considerando l’apparente sicurezza con la quale i ladri hanno individuato la tomba da profanare, probabilmente ipotizzavano che come da tradizione per gli appartenenti all’etnia rom anche la donna si fosse fatta seppellire con i propri preziosi. E così infatti era stato, dato che dalla tomba i ladri sono riusciti a portare via una pelliccia di visone indossata dalla salma e diversi gioielli, dandosi poi alla fuga riscavalcando i cancelli del cimitero.





Soltanto l’indomani mattina i custodi del camposanti si sono accorti del furto perpetrato durante la notte, avvisando immediatamente le forze dell’ordine e i servizi cimiteriali del comune di Calcinato. Il furto avvenuto nel bresciano appare tuttavia anomalo rispetto al genere di reati che avvengono nei cimiteri, come quando nel 2019 vennero rubati i fiori dalla tomba di un bambino in provincia di Vercelli.