Incendi nella notte a Palermo. Colpiti Monte Cuccio e Villagrazia. Per la Protezione Civile si tratta di "roghi dolosi". Paura anche nel Messinese.

Mentre al Nord la perturbazione delle ultime ore ha provocato gravi danni e allagamenti, al Sud si respira un clima fuori stagione. È caldo record in Puglia, dove sono stati registrati ben 38 gradi. Temperatura anomala anche nel capoluogo siciliano, che nella notte ha dovuto fare i conti con un altro problema. Alcuni incendi, infatti, hanno colpito la città di Palermo. I canadair sono ancora in azione per domare le fiamme che stanno interessando diverse zone della provincia siciliana. Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio sono stati segnalati incendi nella zona di Baida. Colpiti Monte Cuccio, San Martino e Villagrazia. Per arginare gli incendi sono arrivate sul posto anche diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Palermo. Centinaia le telefonate di allarme da parte dei residenti. La Protezione Civile denuncia: “Sono roghi dolosi“.

Incendi a Palermo, la denuncia della Protezione Civile

Venerdì 15 maggio la città di Palermo si è svegliata avvolta da una nube nera.

Il fumo copre il cielo della provincia e altri focolai si registrano a Caccamo, a Giardinello e a Monreale.

A Monreale, sul posto dell’incendio, c’era anche il consigliere comunale, Flavio Pillitteri. “Siamo stanchi di assistere sempre a questi incendi nel nostro territorio, soprattutto su San Martino delle Scale. Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per lo spegnimento di questi incendi dolosi”. Poi i ringraziamenti al “sindaco Alberto Arcidiacono che ha seguito costantemente le fasi dello spegnimento dei roghi”. Quindi ha fatto sapere: “Con me erano presenti gli assessori Deliseo e Taibi”.





Le fiamme sono state alimentate dal caldo intenso e dal vento di scirocco. Un lieve calo delle temperature e la diminuzione del vento sembra stia migliorando la situazione.