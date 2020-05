Per medici e infermieri, impegnati contro il Coronavirus, oltre il danno anche la beffa: stipendio "aumentato" di 1 euro.

Oltre il danno, la beffa. Medici e infermieri della Regione Piemonte non credevano ai loro occhi quando hanno ricevuto lo stipendio di aprile. Alla voce stipendio un incremento economico. Come promesso dal Governo Conte che ha più volte ribadito di voler ringraziare anche materialmente i veri eroi di questa emergenza sanitaria: il personale che lavora negli ospedali. Peccato, però, che per questi medici e infermieri di Regione Piemonte l’aumento salariale sia stato solamente di 1 euro al giorno. A denunciarlo è Nursing Up per voce del segretario regionale Claudio Delli Carri. La Regione Piemonte è una delle più colpite dall’emergenza Coronavirus e anche in questa fase 2 i dati sono tutt’altro che soddisfacenti.

Piemonte, lo stipendio dei medici aumenta di 1€

E così Delli Carri tuona: “Eroi negli ampollosi elogi dei politici, sui social e nelle dirette Tv, ma fantasmi sacrificabili e sempre sacrificati nei bilanci e nelle pastoie della politica”. Anche perché è un problema proprio di Regione Piemonte: “In altre regioni, pensiamo alla Toscana, l’accordo sugli incentivi è stato firmato al 7 di aprile.

Qua, ultima regione in Italia, siamo al 15 maggio e nessun accordo è stato sottoscritto. Ci stanno prendendo in giro?”. La rabbia dei sindacati è espressione di un malcontento generale da parte degli operatori sanitari che quotidianamente combattono con il Coronavirus.





E il segretario regionale di Nursing Up denuncia: “Molte delle aziende sanitarie piemontesi hanno provveduto a calcolare le indennità da retribuire a infermieri e professionisti che operano nelle aree sub intensive e critiche, sostituendo l’indennità propria di quel ruolo (appunto quella per la sub intensiva e area critica) con l’indennità per le malattie infettive. Si tratta appunto di coloro che operano a contatto con i pazienti Covid. Ciò che cosa ha generato? Un aumento ridicolo di 1 euro al giorno!”.

Claudio Delli Carri ribadisce: “Siamo esasperati. E come se non bastasse quello che accade a livello locale, ci troviamo anche a dover assistere ancora ai giochetti come quelli del governo nazionale.

Che fine hanno fatto, oggi, al 15 maggio, tutti coloro che elogiavano infermieri e medici? Chi è seduto dietro ad una scrivania e fa i conti sulla nostra pelle, si ricorda che quasi 40 di noi sono morti per l’emergenza Covid? Pensa alle loro famiglie e ai loro figli?”.