Multe per chi abbandona a terra guanti e mascherine: succede nel comune di Nardò, Puglia, per questioni di decoro e salute del cittadino.

Nel comune di Nardò, Puglia, il sindaco ha deciso che chi abbandona a terra guanti e mascherine monouso riceverà può ricevere multe, fino a un massimo di 450 euro. La sanzione serve non solo per evitare il danno ambientale e mantenere il decoro e la pulizia della città, ma anche per evitare possibili contagi da coronavirus.

Puglia, multe per chi abbandona guanti a terra

In questi mesi i cittadini sono obbligati a usare dispositivi di protezione individuale, come guanti monouso e mascherina. L’uso massiccio di questi oggetti, però, ha posto il problema del loro corretto smaltimento. Molte persone abbandonano i DPI a terra, vicino ai supermercati o ai punti vendita, facendo un danno ambientale che, sul lungo termine, potrebbe diventare ingestibile.

Il problema non riguarda solo l’ambiente e il decoro delle città, come afferma il sindaco di Nardò, Pippi Mellone. Il mancato smaltimento dei DPI e il loro abbandono in strada, infatti, può diventare anche un rischio per la salute a causa di un ipotetico contagio.

Per questa ragione il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che prevede una sanzione da 75 a 450 euro per chi abbandona dispositivi di protezione individuale su suolo pubblico.

“Tutto ci porta a pensare – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Mino Natalizio – che per molto tempo saremo costretti a usare guanti e mascherine per prevenire il contagio da Covid-19. Per cui un provvedimento che ci consenta di scoraggiare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato e di indurre le alcune persone a comportamenti più civili e di buon senso, ci è sembrato doveroso. Polizia Locale e ispettori ambientali vigileranno su questi deprecabili comportamenti”.





L’Istituto Superiore di Sanità ha dato delle linee guida per il corretto smaltimento di guanti e mascherine. Una volta utilizzati, vanno gettati nell’indifferenziata, avvolgendoli per sicurezza in uno o due sacchetti di plastica, per evitare un possibile contagio all’interno del proprio nucleo abitativo.