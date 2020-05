Fase 2, lo spostamento tra Regioni rimane un divieto fino al 2 giugno: le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro

Le regole che limitano gli spostamenti tra Regioni rimangono invariate, e le sanzioni anche. Da 400 a 3mila euro per chi viola il divieto. Per spostarsi in un’altra Regione, per motivi non lavorativi o di urgenza, ci sarà da attendere ancora un po’.



No agli spostamenti tra Regioni

La bozza dell’ultimo decreto a cui sta lavorando il governo prevede la possibilità di spostamenti all’interno della propria Regione a partire dal 18 maggio, ma non tra Regioni diverse. Per potersi recare in un’altra Regione -salvo i casi già indicanti nei Dpcm precedenti- bisognerà attendere il 3 giugno. Come si legge nella bozza, le violazioni del divieto sono “punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.19 del 2020”. Per le persone fisiche la sanzione amministrativa va dai 400 ai 3mila euro. Se invece la violazione avviene attraverso l’uso di un veicolo, come l’auto, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Poi, in caso di reiterazione, la multa è raddoppiata. Se poi la violazione viene commessa durante l’esercizio dell’attività di impresa, viene applicata anche una chiusura dei negozi o dell’azienda da 5 a 30 giorni.





Divieto spostamenti Regioni: le sanzioni

Come prevedono i precedenti provvedimenti presi dal governo durante l’emergenza, si può pagare la sanzione in misura ridotta. Il decreto legge n.19 a cui si fa riferimento nella bozza richiama il codice della strada: se si può pagare la multa entro 60 giorni dalla contestazione, la somma corrisponde al minimo (400 euro, in questo caso). Inoltre, come per le multe stradali, è possibile una riduzione del 30% della quota se si paga la multa entro 5 giorni. Valida anche l’opzione di pagare al momento la sanzione, se agli agenti sono forniti dei dispositivi adeguati.