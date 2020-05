Succede a Verbania dove, ai tempi del Coronavirus, due sorelle nascondono la droga nelle mascherine. Ma non finisce bene.

Mascherine e droga a Verbania, ai tempi del Coronavirus. Così, due sorelle, hanno provato a nascondere le sostanze stupefacenti. Succede in terra piemontese dove le due donne sono state ‘beccate’ dalle forze dell’ordine. A poco è valso il tentativo di nascondere la droga all’interno delle mascherine in una ‘tasca nascosta’. Che evidentemente tanto nascosta non era. Lo sanno bene due sorelle di 54 e 51 anni (A. B. e B.B. le iniziali) che avevano nascosto nel loro dispositivo di sicurezza cocaina, marijuana ed eroina: in totale 41 grammi di droga. E la polizia, durante un normale posto di blocco, non ha potuto far altro che constatare il reato e arrestare le due sorelle.

Verbania, droga nelle mascherine: arrestate

Per le due sorelle c’è stato poco da fare: si trovavano a bordo di un’auto fermata per un controllo dagli agenti della Volante della questura di Verbania. Alle domande degli agenti – come riportato dal comunicato stampa della questura di Verbania – le due arrestate manifestavano segni di forte nervosismo. Un atteggiamento che è risultato sospetto agli occhi degli agenti che hanno chiesto alle due donne di seguirli presso la caserma.

Negli uffici, le sospettate continuavano a tossire e perciò, visti i problemi di salute, dicevano che non potevano togliersi la mascherina chirurgica.





Gli agenti della polizia, però, grazie a un controllo approfondito hanno scoperto che quelle mascherine erano un vero nascondiglio per portare in giro la droga. All’interno dei dispositivi di sicurezza gli agenti hanno trovato cocaina, eroina e marijuana per un totale di 41 grammi. E nella perquisizione presso l’abitazione delle arrestate sono state riscontrate ingenti quantità di droga e gli strumenti necessari per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Per le due sorelle è scattato l’arresto e adesso si trovano ai domiciliari.