Decreto Rilancio, il bonus biciclette discrimina le piccole province

Il bonus biciclette e il controverso sistema di attribuzione dello sconto di 500 euro previsto dal Decreto Rilancio

A sostegno di una mobilità più sostenibile, il Decreto Rilancio ha previsto un bonus per l’acquisto di biciclette, monopattini e mezzi alternativi. La misura prevede uno sconto del 60% per l’acquisto dei suddetti mezzi fino ad un valore massimo di 500 euro. I requisiti per richiederlo: essere maggiorenni e abitare in un capoluogo di provincia o Regione, in città metropolitane e, in generale, in comuni con almeno 50mila abitanti. Quest’ultimo aspetto, secondo Tgcom24, andrebbe a discriminare le piccole province. Ecco dunque che a Rovereto, 40mila abitanti, non si avrebbe diritto al bonus, ma a Belluno, 36mila abitanti, si in quanto capoluogo di provincia. E ancora, a Sondrio e Isernia sì può ricevere il bonus, in quanto capoluogo ma con soli 21mila abitanti entrambe, mentre a a Saronno, 39mila persone e Avezzano, 42mila no. Il controsenso in alcuni casi è davvero molto netto e potrebbe andare avanti con diversi esempi.

Decreto Rilancio, il bonus biciclette

Per quanto riguarda il bonus bici e monopattini, va inoltre precisato che questo avrà effetto retroattivo per tutti gli acquisti effettuati dal 4 maggio e andrà avanti fino al 31 dicembre.

È bene dunque andare a recuperare lo scontrino. In merito alla modalità di utilizzo del bonus, questo potrà essere richiesto soltanto una volta e lo sconto dovrebbe essere applicato direttamente dal venditore.





Sarà il punto vendita stessa a caricare su una piattaforma elettronica dedicata i documenti dellʼatto di vendita per ottenere dallo Stato il rimborso della somma anticipata. Altra opzione, nel caso il venditore non si dimostri disponibile alla prima, è quella di pagare per intero e caricare autonomamente la fattura sulla piattaforma elettronica, ricevendo il rimborso via bonifico allʼIban indicato.