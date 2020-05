Per Burioni è fondamentale essere prudenti e rispettare il distanziamento sociale nella fase 2: il coronavirus può trasmettersi ancora facilmente.

A poche ore dalla riapertura quasi totale delle attività prevista nella fase 2, il medico Roberto Burioni ha invitato alla prudenza mostrando come basti anche solo un pranzo di lavoro per esporsi al rischio contagio da coronavirus.

Burioni invita alla prudenza nella fase 2

L’uomo ha condiviso sul suo profilo Twitter la testimonianza di Milad Sharifpour, anestesista della Emory University di Atlanta. Il medico ha messo in guardia su quanto può accadere se viene meno il rispetto delle norme di distanziamento sociale citando quanto successo ad un amico. L’episodio riguarda un pranzo lavorativo in cui quest’ultimo, venuto a contatto con una persona positiva asintomatica, è stato contagiato ed è finito in respirazione assistita.

Anche un altro dei commensali ha subito un ricovero in ospedale mentre cinque si trovano in isolamento a casa dopo essere risultati positivi al tampone. La testimonianza di come basti un niente per alimentare una catena di contagi e rimettere dunque il circolo l’infezione.

A dimostrazione di ciò vi è anche un video realizzato da un’emittente giapponese che evidenzia quanto sia facile la trasmissione del virus tra persone sedute allo stesso tavolo.

Questo il commento e l’invito di Burioni al post in questione: “Si riapre ma dobbiamo essere prudenti“. Molti degli utenti che hanno interagito si sono mostrati concordi con lui non senza manifestare il timore che una riapertura totale entro giugno, compresa quella delle frontiere, possa immettere l’Italia in una seconda ondata di contagi.