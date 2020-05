Madre di due figli donna dalll'animo gentile, Vicky era molto attiva in parrocchia, mossa da un raro altruismo.

Viviana Golfetto, mamma di 39 anni di Venezia, è stata portata via dai suoi due bambini nella giornata di venerdì 15 maggio a causa di un tumore cerebrale rilevato dai medici solo a metà marzo, in piena epidemia coronavirus. Fin di primi fastidi all’udito e alla vista, la donna ha voluto andare fino in fondo per paura di dover lasciare anzitempo la sua famiglia. I funerali si terranno in forma privata nel paese di Sant’Angelo.

Mamma Vicky portata via dal tumore

Il piccolo paese di Sant’Angelo di Sala (Venezia) piange l’improvvisa scomparsa di Vittoria Golfetto, (per tutti Vicky), morta venedì 15 maggio per via di un tumore incurabile.





La madre 39enne aveva accusato inizialmente dei fastidi all’udito e alla vista, confermati come veri e propri sintomi a metà marzo dai medici che le avevano diagnosticato un tumore cerebrale.

In piena epidemia però è stato complicato seguirla passo dopo passo, ma lei ha continuato a lottare per amore di suo marito e dei suoi figli che ora potrà proteggere da lassù.

Donna e madre esempio

Viviana da tempo aveva lasciato il suo impiego in una maglieria per fare la mamma a tempo pieno dei suoi due figli di 4 e 8 anni, ma era anche molto attiva in parrocchia, protagonista di molte iniziative.

Per questo motivo quando la notizia sè arrivata nel paese di Sant’Angelo di Sala, suoi amici e conoscenti non hanno potuto che esprimere parole d’affetto e commozione per la super mamma:”Proteggi i tuoi cuccioli da lassù”, recitano molti messaggi arrivati ieri alla famiglia, anche attraverso i social.

Una donna solare, ma molto altruista, come testimonia il suo ultimo gesto di donare i suoi organi a morte accertata.

I funerali della giovane madre si terranno nel paese di Sant’Angelo di Sala in forma privata, ma la data è ancora da decidere.