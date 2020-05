Bambino morto ad Arezzo, caduto da una finestra nel centro storico

Un bambino di 8 anni è morto cadendo dal terzo piano di un'abitazione nel centro storico di Arezzo. Era il figlio dell'ex calciatore Michele Bacis.

Tragedia ad Arezzo, dove nella notte tra il 16 e il 17 maggio un bambino di soli 8 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell’abitazione dove viveva con la famiglia in vicolo Della Dea, nel centro storico della città toscana. Purtroppo per il piccolo non c’è stato infatti nulla da fare, essendo deceduto mentre stava per essere trasportato in elisoccorso presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino era il figlio dell’ex calciatore Michele Bacis, pilastro dell’Arezzo in Serie B negli anni 2000 e successivamente allenatore degli stessi in Serie D.



Bambino morto ad Arezzo, precipitato dalla finestra

Stando a quanto riportato anche da diverse testate locali, al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto eccezion fatta per il grido (probabilmente quello del padre) udito da diverse persone al momento della caduta del bambino. La tragedia è avvenuto poco dopo le ore 22 del 16 maggio, con gli operatori sanitari e gli agenti di Polizia che sono immediatamente giunti sul posto pochi minuti dopo.

Una volta caricato il piccolo, l’ambulanza si è diretta verso l’ospedale San Donato ma una volta li, e constatate le condizioni disperate del bambino, si è deciso di trasferirlo in elisoccorso a Firenze.

Mentre l’elicottero stava per decollare però, i medici hanno capito che ormai non c’era più niente da fare e nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione il piccolo è morto a seguito dei gravi traumi subiti nella caduta.





Si tratta questo del secondo lutto in poche settimane per l’ex calciatore ed allenatore Michele Bacis, originario di Bergamo, che nei giorni scorsi aveva perso uno zio per la pandemia di coronavirus che ha colpito la zona della bergamasca: “C’era anche mio zio tra le bare portate via dai camion dell’esercito”.