Coronavirus, tamponi negativi ma c’è polmonite: il caso

Sempre meno positivi, ma la polmonite continua a rappresentare un sintomo ambiguo della presenza del virus.

Nelle ultime settimane si sono registrati meno casi di coronavirus, ma sono aumentati invece gli strani casi di tamponi negativi ma in cui la Tac ha rilevato la presenza di polmonite interstiziali. Un caso che è stato oggetto di studio anche a Taranto, tra le città più “colpite” da questo fenomeno al momento inspiegabile.

Tamponi negativi, ma tracce di polmonite da coronavirus

I numeri parlano di una discesa dei contagiati da coronavirus, ma nelle ultime settimane ha preso piede un fenomeno alquanto inspiegabile: tamponi negativi, ma la Tac ha spesso rilevato la presenza di polmoniti interstiziali, stra i sintomi più comuni del Covid.

A riportare questo fenomeno è Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis 118, che si è imbattuto negli ultimi tempi “in troppi di questi casi misteriosi, segnalatici anche da medici del resto d’Italia“.





Casi di Covid-like

“In queste settimane post lockdown a Taranto abbiamo visto sempre meno pazienti positivi, invece questi casi simil-Covid sono aumentati, e sono tutti uguali. Un popolo che sfugge alle classifiche ma che, dal punto di vista clinico, è identico ai casi Covid- così parla Balzanelli-Mi diranno che non tutte le polmoniti interstiziali sono legate al coronavirus, ma in questo periodo fanno scattare un allarme. Allarme che ha portato gli specialisti a cercare il virus più in profondità, trovandolo talvolta nel liquido del lavaggio broncoalveolare“.

Un fenomeno che ora lascia la porta aperta a vari interrogativi: “Intanto poniamoci la questione sull’elevata percentuale di possibili falsi negativi in soggetti oligosintomatici o francamente sintomatici (nella nostra esperienza una percentuale del 50%) – dice Balzanelli – quesiti che l’esame broncoscopico può, come sottolineato dalle linee guida della Società Italiana di Pneumologia, contribuire in modo determinante a chiarire, anche precocemente“.