Per il membro del comitato tecnico scientifico una ripartenza sistematica senza prevenzione potrebbe farci tornare ai livelli della Fase 1.

Il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito ha parlato delle riaperture previste per il 18 maggio, mostrandosi ancora scettico e cauto sulle misure di prevenzioni da attuare nella Fase 2. Per il membro del comitato scientifico, infatti, con le riaperture della maggior parte delle attività aumenterebbe il rischio di contagio e quindi di una ripartenza dell’epidemia in tempi brevi.

Fase 2, Ippolito: “Attenzione con le riaperture”

Dal 18 maggio la Fase 2 entra nel vivo, ma le nuove riaperture preoccupano e non poco Giuseppe Ippolito. Intervistato da Repubblica, il direttore scientifico dello Spallanzani ha commentato il nuovo decreto, caldeggiando per un maggior cautela e prevenzione: “Adesso bisogna fare attenzione alla seconda ondata. Tante riaperture tutte insieme portano con sé il rischio che l’epidemia riparta“.

“Più persone in giro, più contatti sui mezzi pubblici e nei negozi, nelle aziende e al ristorante rendono fondamentale il rispetto delle misure di prevenzione. Altrimenti nel giro di poco tempo ci troveremo a chiudere di nuovo tutto“- ha spiegato Ippolito-“Dobbiamo avere ben chiaro che è fondamentale il monitoraggio dalla situazione, che deve essere fatto con la massima attenzione ai dati. Questi debbono essere affidabili, tempestivi e disponibili per tutti con il massimo livello di dettaglio.





Incertezza sul virus

Proprio sabato 16 maggio un nuovo studio dello Spallanzani, aveva fatto luce «sull’eccesso di risposta infiammatoria nei malati» e dimostrato come tale infiammazione sia associata ad una forte espansione di cellule soppressorie e correlata alla riduzione della risposta citotossica.

“Oramai è ben noto come la presentazione clinica dell’infezione da Sars-Cov-2 è estremamente variabile, da malattia paucisintomatica a patologia respiratoria acuta severa con disfunzione multiorgano che può portare al decesso del paziente“, ha sottolineato lo studio.