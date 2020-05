Le abbondanti piogge hanno causato l'innalzamento del Po a Torino e la sindaca ha interdetto la circolazione sulle sponde del fiume.

Maltempo a Torino

L’acqua del Po è uscita dagli argini all’altezza del ponte Balbis, vicino alle Molinette, e si attende anche la piena ai Murazzi. Proprio per questo motivo nel pomeriggio la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha emanato un’ordinanza disponendo “l’immediata interdizione della circolazione veicolare e pedonale e la sosta di veicoli e rimorchi, sino alla cessazione dello stato di pericolo nei camminamenti prospicienti entrambe le sponde del fiume Po, nell’intero tratto compreso nel territorio comunale”. Nonostante la pioggia sia cessata, infatti, l’ondata di maltempo delle ultime ore ha portato l’Arpa ad emettere un’allerta gialla per quanto riguarda il tratto torinese del Po. Un livello che non dovrebbe arrecare danni, ma la presenza dell’acqua sulle rive dei Murazzi ha reso comunque inaccessibile l’area.





Come si evince dal sito dell’Arpa Piemonte: “Il maltempo che sta interessando il Piemonte da qualche giorno ha portato nella notte precipitazioni abbondanti nel settore sud occidentale della regione. I quantitativi più significativi in provincia di Cuneo al confine con la provincia di Torino con 120 mm a Barge (CN), 100 mm a Paesana (CN) e 75 mm a Luserna san Giovanni (TO). Rii minori come il Torrente Ghiandone hanno superato la soglia di guardia, mentre il Po ed il Pellice a Villafranca hanno registrato incrementi significativi pur mantenendosi al di sotto della soglia di guardia”.